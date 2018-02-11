В Кривом Роге из-за гриппа закрыли более половины школ

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Криворожский городской совет закрыл 91 школу на карантин из-за гриппа и ОРВИ, сообщает "Украинские Новости" со ссылкой на пресс-службу горсовета.

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Согласно данным управления образования и науки Криворожского горсовета, наибольшее количество заболевших — среди школьников младших классов. Всего в Кривом Роге 150 школ.

Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в Киеве в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты уже 75 школ.