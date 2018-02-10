В Черновицкой области ряд населенных пунктов обесточены из-за непогоды

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КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Восемь населенных пунктов в Черновицкой области остаются без электричества из-за снегопада, сообщила в субботу пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Накануне госслужба по ЧС сообщила, что более 150 населенных пунктов в пяти областях на Украине остались без электроснабжения из-за снегопада.

"Остаются обесточенными восемь населенных пунктов в Черновицкой области", — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

Напомним, в январе в связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины были обесточены.