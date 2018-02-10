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    В Черновицкой области ряд населенных пунктов обесточены из-за непогоды

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    В ГСЧС сообщили, что к восстановлению электроснабжения в Черновицкой области привлечены бригады областных энергокомпаний.
    Снегопад в Украине. Архивное фото
    facebook.com/ Денис Польгуй

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Восемь населенных пунктов в Черновицкой области остаются без электричества из-за снегопада, сообщила в субботу пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Накануне госслужба по ЧС сообщила, что более 150 населенных пунктов в пяти областях на Украине остались без электроснабжения из-за снегопада.

    "Остаются обесточенными восемь населенных пунктов в Черновицкой области", — говорится в сообщении.

    К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

    Напомним, в январе в связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины были обесточены.

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