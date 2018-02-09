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    Общество

    Украина введет для иностранцев одноразовые визы по $65

    (обновлено: )39415
    Одноразовая виза будет выдаваться на 30 дней, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. По его словам, она будет доступна для граждан всех государств, которые не включены в список стран миграционного риска.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Украина планирует ввести одноразовые электронные визы стоимостью 65 долларов. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

    Система контроля биометрических данных иностранцев
    facebook.com/mvs.gov.ua
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    По его словам, такая виза будет выдаваться на 30 дней. Она будет доступна для граждан всех государств, которые не включены в список стран миграционного риска. В число последних входят в основном некоторые страны Африки и Ближнего Востока (Афганистан, Бангладеш, Ливия, Нигерия и другие). Для них оформление виз осуществляется с согласия СБУ.

    "Параллельно уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70", — сказал Погорельцев.

    Напомним, с 1 января 2018 года на Украине действует система биометрического контроля при пересечении границы гражданами других стран: к началу февраля через нее прошли около 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян.

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