Украина введет для иностранцев одноразовые визы по $65

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Украина планирует ввести одноразовые электронные визы стоимостью 65 долларов. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По его словам, такая виза будет выдаваться на 30 дней. Она будет доступна для граждан всех государств, которые не включены в список стран миграционного риска. В число последних входят в основном некоторые страны Африки и Ближнего Востока (Афганистан, Бангладеш, Ливия, Нигерия и другие). Для них оформление виз осуществляется с согласия СБУ.

"Параллельно уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70", — сказал Погорельцев.

Напомним, с 1 января 2018 года на Украине действует система биометрического контроля при пересечении границы гражданами других стран: к началу февраля через нее прошли около 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян.