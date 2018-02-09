На юге Украины свирепствует опаснейший генотип кори

скриншот видео youtube

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области единственной в Украине циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul), сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Отмечается, что генотип вируса кори B3 (Kabul) провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.

"Тяжелая ситуация относительно кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны. Мы отдавали образцы в Национальную лабораторию Украины. Подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul) только на территории Одесской области. Поэтому для нас крайне важно, чтобы максимальное количество людей сделали прививки", — заявил Степанов.

По его словам, в мае 2017 года охват иммунизацией в регионе составлял только 20%, сейчас, после проведения широкомасштабной информационной кампании, коллективный иммунитет доведен до 93%.

"Сейчас мы ждем еще дополнительно 9 тыс. доз вакцины", — сказал Степанов.

Отмечается, что в других областях Украины циркулируют европейские образцы вируса D8. Только в Одесской области, кроме D8, обнаружили B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью и вирулентностью. Его агрессивность дает высокий уровень заболеваемости и летальности. Такие результаты лабораторно подтверждены в Копенгагене.

Минздрав сообщил ранее, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

Смотрите также: Корь в Украине: карта очагов эпидемии

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.