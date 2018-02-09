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    Прокуратура сообщила о 665 судах, незаконно зашедших в Крым

    (обновлено: )9122
    Для фиксации каждого незаконного захода судов в закрытые порты в Крыму был создан реестр судов-нарушителей, который систематически обновляется.
    Крым. Керчь
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что по состоянию на 1 февраля зафиксировано 665 судов, которые незаконно заходили в Крым, передает пресс-служба ведомства.

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    Сообщается, что за первый месяц этого года в порты Крыма заходило 19 грузовых судов-нарушителей. 

    По словам Реброва, для фиксации каждого незаконного захода судов в закрытые порты в Крыму был создан реестр судов-нарушителей, который систематически обновляется.

    "Указанная информация в дальнейшем используется для принятия мер уголовно-правового характера к виновным лицам, а также при отправке поручений об оказании международной правовой помощи", — отметил Ребров.

    Отмечается, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, будет рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

    Как сообщалось ранее, строители моста в Крым сообщили о достигнутых результатах за два года: построены основные конструктивы автодорожной части, более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда.

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