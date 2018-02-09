Появились подробности возведения моста в Крым

КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Строители моста в Крым сообщили о достигнутых результатах за два года: построены основные конструктивы автодорожной части, более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Погружение первых свай моста началось в феврале 2016 года. Строительно-монтажные работы были развернуты на морских и сухопутных участках сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

"Спустя два года – к февралю 2018 года – построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря – сдача объекта по графику – строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть", — говорится в сообщении.

В инфоцентре отметили, что более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожной части сооружения. Погружено 95% свай, сформировано 190 из 307 опор, собрано более 40 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

"В текущем году мостоотряды активно осваивают морские участки строительства железной дороги: на одном из них уже выполняется надвижка пролетов над акваторией", — информирует инфоцентр.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.