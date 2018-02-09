Синоптики обещают снежную пятницу

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 февраля, в Украине на больше части территории ожидается снежна погода, но местами — в основном на юге — пройдет дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на севере ожидается снег, воздух прогреется до 2 градусов тепла днем.

На западе синоптики также обещают сильный снег с дневной температурой до минус 3 градусов мороза.

На юге местами пройдут дожди, здесь воздух прогреется до 7 градусов тепла.

На востоке в пятницу дождь со снегом, температура до 3 градусов тепла днем.

В центральных регионах — мокрый снег, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

В Киеве в пятницу ожидается сильный снег с температурой днем от минус 1 до плюс 1 градуса тепла.