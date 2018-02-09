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    Общество

    Синоптики обещают снежную пятницу

    (обновлено: )20110
    В Украине в пятницу синоптики обещают снег почти на всей территории страны, за исключением юга и центра, где пройдут дожди или мокрый снег.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 февраля, в Украине на больше части территории ожидается снежна погода, но местами — в основном на юге — пройдет дожди, сообщает Укргидрометцентр.

    Снег в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
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    Так, на севере ожидается снег, воздух прогреется до 2 градусов тепла днем.

    На западе синоптики также обещают сильный снег с дневной температурой до минус 3 градусов мороза.

    На юге местами пройдут дожди, здесь воздух прогреется до 7 градусов тепла.

    На востоке в пятницу дождь со снегом, температура до 3 градусов тепла днем.

    В центральных регионах — мокрый снег, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

    В Киеве в пятницу ожидается сильный снег с температурой днем от минус 1 до плюс 1 градуса тепла.

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