Жебривский заявил о саботаже подачи газа для жителей Авдеевки

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что компания "Донецкоблгаз" саботирует подачу газа жителям Авдеевки и еще семи населенным пунктам, в связи с этим он обратился к генпрокурору Юрию Луценко и главе СБУ Василию Грицаку с просьбой дать оценку таким действиям компании.

"Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках монополиста — ОАО "Донецкоблгаз", который буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу. Обратился к генеральному прокурору, руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и владельцев облгазов. По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это — содействие террористическим организациям в форме саботажа", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Он также выразил надежду, что правоохранители дадут официальную правовую оценку действиям руководителям и владельцам компании "Донецкоблгаз" в ближайшее время.

Власти в июне прошлого года решили строить независимый от неподконтрольной Киеву территории Донбасса газопровод, после того, как Авдеевка и другие населенные пункты в очередной раз остались без газа из-за обстрелов. В январе этого года Жебривский сообщил, что газопровод полностью готов к началу испытаний.