В Кривом Роге развесят флаги Новороссии

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Жителей Кривого Рога Днепропетровской области предупредили, что в нескольких районах города будут развешаны флаги Новороссии, а по улицам будут ходить люди в форме сторонников самопровозглашенных республик Донбасса, пишет 0564.

"Горожан просят не паниковать. (…) Все это необходимо для съемок фильма "Донбасс" известного украинского режиссера Сергея Лозницы", — сказано в сообщении.

Съемки стартовали в четверг, 8 февраля, в Терновском районе города и продлятся в течение четырех дней. Предупреждения получили городские и районные власти, а также активисты ряда организаций.

За порядком во время съемок следят правоохранители.

Новороссия объединяла непризнанные ДНР и ЛНР. В мае 2015 года министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Александр Кофман заявил, что "проект Новороссия" закрыт на неопределенное время. Аналогичное заявление сделал спикер парламента Новороссии Олег Царев.