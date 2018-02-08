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    Общество

    В Кривом Роге развесят флаги Новороссии

    (обновлено: )82121
    Горожан призвали не паниковать при виде флагов Новороссии, которые будут развешаны по Кривому Рогу. Это необходимо для съемок нового фильма Сергея Лозницы.
    Флаг Новороссии
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Жителей Кривого Рога Днепропетровской области предупредили, что в нескольких районах города будут развешаны флаги Новороссии, а по улицам будут ходить люди в форме сторонников самопровозглашенных республик Донбасса, пишет 0564.

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    "Горожан просят не паниковать. (…) Все это необходимо для съемок фильма "Донбасс" известного украинского режиссера Сергея Лозницы", — сказано в сообщении.

    Съемки стартовали в четверг, 8 февраля, в Терновском районе города и продлятся в течение четырех дней. Предупреждения получили городские и районные власти, а также активисты ряда организаций.

    За порядком во время съемок следят правоохранители.

    Новороссия объединяла непризнанные ДНР и ЛНР. В мае 2015 года министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Александр Кофман заявил, что "проект Новороссия" закрыт на неопределенное время. Аналогичное заявление сделал спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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