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    Общество

    В Луцке уволилась половина патрульных - СМИ

    (обновлено: )60550
    Главный полицейский области предположил, что луцкие патрульные не выдержали нагрузки и поэтому уволились.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Половина личного состава луцких патрульных полицейских уволилась.

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    Об этом стало известно в четверг, 8 февраля, во время сессии Волынского областного совета.

    Начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Петр Шпига сообщил, что из луцкой патрульной полиции уволился 50% личного состава, сообщает "Волынь24".

    "Возможно не выдержали большой нагрузки", — отметил главный полицейский области.

    По его словам, в настоящее время вместо 12 экипажей патрульной полиции город патрулирует три-четыре экипажа.

    "Теперь есть много жалоб, потому что патрульные не имеют физической возможности охватить все. Решаем проблему с помощью следственно-оперативных групп, общественности, полиции охраны", — пояснил Шпига и добавил, что штат патрульных доукомплектуют до конца марта. 

    Ранее сообщалось, что начиная с 5 февраля дорожная патрульная полиция несет службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения. В общем 5300 км автомобильных дорог находится под пристальным вниманием полиции.

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