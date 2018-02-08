В Луцке уволилась половина патрульных - СМИ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Половина личного состава луцких патрульных полицейских уволилась.

Об этом стало известно в четверг, 8 февраля, во время сессии Волынского областного совета.

Начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Петр Шпига сообщил, что из луцкой патрульной полиции уволился 50% личного состава, сообщает "Волынь24".

"Возможно не выдержали большой нагрузки", — отметил главный полицейский области.

По его словам, в настоящее время вместо 12 экипажей патрульной полиции город патрулирует три-четыре экипажа.

"Теперь есть много жалоб, потому что патрульные не имеют физической возможности охватить все. Решаем проблему с помощью следственно-оперативных групп, общественности, полиции охраны", — пояснил Шпига и добавил, что штат патрульных доукомплектуют до конца марта.

Ранее сообщалось, что начиная с 5 февраля дорожная патрульная полиция несет службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения. В общем 5300 км автомобильных дорог находится под пристальным вниманием полиции.