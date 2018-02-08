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    Общество

    В Госстате рассказали, что и сколько кушают украинцы

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    За девять месяцев 2017 года украинцы купили в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.
    Блюдо национальной украинской кухни
    RIA News А. Усанов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. 

    Цены на продукты в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Почти сравнялись. Цены на продукты в Украине и Европе
    Основу рациона украинского потребителя составляет куриное мясо, свидетельствуют данные Госстата.

    По данным службы, за девять месяцев 2017 года украинцы купили в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

    В итоге, как отмечается, за этот период украинцы съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас. Рыбу и морепродукты в Украине покупают в 3 раза реже, чем мясо курицы. А разница между потреблением круп и мяса птицы в Украине составляет всего 0,4%.

    Специалисты Института аграрной экономики прогнозируют, что и в этом году курятина будет оставаться мясным продуктом №1 в Украине. Повышенный спрос они объясняют ценовой доступностью.

    Как сообщалось ранее, Возле села Гавриловка в Киевской области обнаружен могильник, в который были сброшены тонны пропавшей курятины.

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