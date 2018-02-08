Сытник заявил, что у НАБУ хотят забрать дела о растрате госимущества

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что из подследственности НАБУ хотят забрать преступления, связанные с присвоением и растратой государственного имущества, и передать их в Службу финансовых расследований.

"Самым распространенным преступлением является присвоение и растрата государственного имущества — это статья 191 Уголовного кодекса. И насколько мне известно, сейчас появилась очередная законодательная инициатива, чтобы эту статью из подследственности НАБУ забрать и передать Службе финансовых расследований", — цитирует Укринформ Сытника.

Глава НАБУ заверил, что будет бороться против принятия соответствующего закона, поскольку разворовывание государственного имущества — это наиболее распространенная форма коррупции.

"Работа, которая была проведена за два года НАБУ, свидетельствует, что государственные предприятия были и остаются источником политической коррупции. Путем вымывания средств из этих предприятий в дальнейшем идет финансирование политических партий, которые потом в парламенте вносят законопроекты, направленные на то, чтобы ликвидировать НАБУ и отстранить руководство от должностей, которые они занимают", — резюмировал он.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что за два года работники бюро уличили в коррупционных действиях более 300 человек.