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    Сытник заявил, что у НАБУ хотят забрать дела о растрате госимущества

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    Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что сейчас появилась очередная законодательная инициатива, чтобы эту статью из подследственности НАБУ забрать и передать Службе финансовых расследований.
    Артем Сытник
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что из подследственности НАБУ хотят забрать преступления, связанные с присвоением и растратой государственного имущества, и передать их в Службу финансовых расследований.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
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    "Самым распространенным преступлением является присвоение и растрата государственного имущества — это статья 191 Уголовного кодекса. И насколько мне известно, сейчас появилась очередная законодательная инициатива, чтобы эту статью из подследственности НАБУ забрать и передать Службе финансовых расследований", — цитирует Укринформ Сытника. 

    Глава НАБУ заверил, что будет бороться против принятия соответствующего закона, поскольку разворовывание государственного имущества — это наиболее распространенная форма коррупции.

    "Работа, которая была проведена за два года НАБУ, свидетельствует, что государственные предприятия были и остаются источником политической коррупции. Путем вымывания средств из этих предприятий в дальнейшем идет финансирование политических партий, которые потом в парламенте вносят законопроекты, направленные на то, чтобы ликвидировать НАБУ и отстранить руководство от должностей, которые они занимают", — резюмировал он.

    Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что за два года работники бюро уличили в коррупционных действиях более 300 человек.

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