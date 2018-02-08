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    Корабли НАТО проводят совместные маневры в Черном море возле Одессы

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    По данным СМИ, в маневрах с посадками вертолетов участвовала Вторая постоянная группа, SNMG2, и группы по противодействию минной опасности - SNMCMG2.
    Учения НАТО в Черном море близ Одессы
    Думская.net

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Недалеко от Одессы в Черном море проводятся совместные маневры двух постоянных морских групп НАТО, сообщает "Думская".

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    "Впервые за несколько лет в Черное море вошли сразу два британских военных корабля", — говорится в сообщении.

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    В маневрах с посадками вертолетов участвовала Вторая постоянная группа, SNMG2, и группы по противодействию минной опасности — SNMCMG2. В ходе учений проводилось совместное маневрирование с посадками вертолетов.

    Отмечается что в маневрах также принимали участие румынские истребители.

    Ранее в Минобороны сообщили, что более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры еще десяти государств примут участие в учениях Rapid Trident-2018 в Украине, которые запланированы на вторую половину 2018 года. 

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