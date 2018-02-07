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    Общество

    В Николаеве военные пенсионеры вышли на масштабный митинг

    (обновлено: )44260
    По словам военных пенсионеров, которые вышли на митинг, эта акция является всеукраинской, основной массив ее участников находится в Киеве.
    Пенсионеры силовых структур собрались на митинг возле Николаевской ОГА
    novosti-n.org

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. На митинг возле здания Николаевской областной государственной администрации в среду собрались пенсионеры силовых структур МВД и ВСУ.

    Всего к зданию Николаевской ОГА вышли более ста человек. За порядком следят также 15 полицейских.

    novosti-n.org
    Пенсионеры силовых структур собрались на митинг возле Николаевской ОГА

    Люди собрались из-за невыполнения властями Закона о перерасчете пенсий пенсионерам силовых структур.

    По словам пенсионеров, эта акция является всеукраинской, основной массив ее участников находится в Киеве, сообщают novosti-n

    "Военным пенсионерам обещали повысить пенсии. А в результате – ничего, пенсии не пересмотрели. Мы с марта месяца где-то десятый раз собираемся", – рассказали митингующие.

    novosti-n.org
    Пенсионеры силовых структур собрались на митинг возле Николаевской ОГА

    Напомним, что в Харькове в среду на площади Свободы ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур проводили пикет у Дома Советов. 

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