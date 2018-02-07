В Николаеве военные пенсионеры вышли на масштабный митинг

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. На митинг возле здания Николаевской областной государственной администрации в среду собрались пенсионеры силовых структур МВД и ВСУ.

Всего к зданию Николаевской ОГА вышли более ста человек. За порядком следят также 15 полицейских.

novosti-n.org Пенсионеры силовых структур собрались на митинг возле Николаевской ОГА

Люди собрались из-за невыполнения властями Закона о перерасчете пенсий пенсионерам силовых структур.

По словам пенсионеров, эта акция является всеукраинской, основной массив ее участников находится в Киеве, сообщают novosti-n.

"Военным пенсионерам обещали повысить пенсии. А в результате – ничего, пенсии не пересмотрели. Мы с марта месяца где-то десятый раз собираемся", – рассказали митингующие.

novosti-n.org Пенсионеры силовых структур собрались на митинг возле Николаевской ОГА

Напомним, что в Харькове в среду на площади Свободы ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур проводили пикет у Дома Советов.