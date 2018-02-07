Новый глава Черкасского горсовета в первый день работы снес памятник

Фото Vikka.ua

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Черкассах в среду работники коммунальных служб демонтировали стелу Героям Великого Октября и гражданской войны.

Памятник был установлен в сквере на углу улиц Гагарина и Сержанта Смирнова.

Издание vikka.ua сообщает, что стела была демонтирована по инициативе депутатов Черкасского горсовета от ВО "Свобода" и нового секретаря горсовета Ярослава Нищика.

"Был памятник, а теперь нет. Шел первый день секретарства", — уже написал в Facebook депутат горсовета Андрей Куча.

По словам директора КП "Дирекция парков" Владимира Стойка, демонтированный гранитный памятник отвезли в парк Победы, где хранятся остатки снятого с постамента в 2008 году с Соборной площади памятника Ленину.

Фото vikka.ua В Черкассах памятник Героям Великого октября до демонтажа несколько раз обливали красной краской

До этого стелу уже несколько лет подряд обрисовывали и заливали краской.

Ранее в городе Смела (Черкасская область) неизвестные вандалы испортили памятник героям Небесной сотни: они облили герб Украины на монументе желтой краской.