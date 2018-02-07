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    Новый глава Черкасского горсовета в первый день работы снес памятник

    (обновлено: )807213
    Демонтаж памятника совпал с первым днем работы нового секретаря Черкасского городского совета Ярослава Нищика. Он и депутаты от ВО "Свобода" инициировали снос стелы Героям Великого Октября и гражданской войны.
    В Черкассах демонтировали памятник Героям Великого октября
    Фото Vikka.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Черкассах в среду работники коммунальных служб демонтировали стелу Героям Великого Октября и гражданской войны.

    Националисты разбили голову Ленина у памятника жертвам Голодомора в Кривом Роге
    Facebook ВГО "Сокол"
    В Кривом Роге у памятника жертвам Голодомора разбили голову скульптуры Ленина

    Памятник был установлен в сквере на углу улиц Гагарина и Сержанта Смирнова.

    Издание vikka.ua сообщает, что стела была демонтирована по инициативе депутатов Черкасского горсовета от ВО "Свобода" и нового секретаря горсовета Ярослава Нищика.

    "Был памятник, а теперь нет. Шел первый день секретарства", — уже написал в Facebook депутат горсовета Андрей Куча.

    По словам директора КП "Дирекция парков" Владимира Стойка, демонтированный гранитный памятник отвезли в парк Победы, где хранятся остатки снятого с постамента в 2008 году с Соборной площади памятника Ленину.

    Фото vikka.ua
    В Черкассах памятник Героям Великого октября до демонтажа несколько раз обливали красной краской

    До этого стелу уже несколько лет подряд обрисовывали и заливали краской.

    Ранее в городе Смела (Черкасская область) неизвестные вандалы испортили памятник героям Небесной сотни: они облили герб Украины на монументе желтой краской.

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