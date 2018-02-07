Сотрудника внешней разведки посадили на 6 лет за сотрудничество с ДНР

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Сотрудник службы внешней разведки Украины приговорен к шести годам заключения по обвинению в сотрудничестве с самопровозглашенной Донецкой народной республикой, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Сотрудник службы внешней разведки Украины приговорен к шести годам лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией ДНР. Приговором Печерского райсуда Киева от 6 февраля гражданин Украины признан виновным по статьям 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации), 328 (разглашение государственной тайны) и приговорен к шести годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года, а также с лишением воинского звания", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, суд приговорил к четырем годам заключения сотрудницу главного управления Нацгвардии Украины по обвинению в госизмене. По версии следствия, с августа 2016 по октябрь 2017 года, находясь на должности техника информационного обеспечения воинской части главного управления Нацгвардии Украины, она "собирала с целью дальнейшей передачи… сведения, составляющие государственную тайну". В Генпрокуратуре Украины утверждают, что осужденная якобы сотрудничала с РФ.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что обвиненный в Украине в шпионаже белорусский гражданин направил в международные организации, в частности в комитет ООН по правам человека, жалобу о применении к нему недозволенных методов дознания.