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    Общество

    В Одессе спасли мужчину, который примерз к крыше дома

    (обновлено: )229
    В полиции сообщили, что мужчина примерз ногами к металлической кровле крыши одноэтажного здания и не мог пошевелиться, он кричал о помощи.
    Пострадавший, который примерз к крыше
    Патрульна поліція Одеської області

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Накануне поздно вечером патрульным поступило сообщение о том, что неизвестный сидит на крыше одного из частных домов в Суворовском районе Одессы.

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    "Правоохранители, прибыв по адресу, увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровле крыши одноэтажного здания и не мог пошевелиться. Именно его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию. Патрульные полицейские быстро сориентировались в ситуации. Нашли механический подъемник с помощью которого добрались до мужчины и помогли ему освободиться", — сообщает подробности полиция.

    Пострадавшему оказали первую домедицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в Подольском районе врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражами.

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