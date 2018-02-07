В Одессе спасли мужчину, который примерз к крыше дома

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Накануне поздно вечером патрульным поступило сообщение о том, что неизвестный сидит на крыше одного из частных домов в Суворовском районе Одессы.

"Правоохранители, прибыв по адресу, увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровле крыши одноэтажного здания и не мог пошевелиться. Именно его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию. Патрульные полицейские быстро сориентировались в ситуации. Нашли механический подъемник с помощью которого добрались до мужчины и помогли ему освободиться", — сообщает подробности полиция.

Пострадавшему оказали первую домедицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Подольском районе врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражами.