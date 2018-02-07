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    Общество

    "Долой бездарное правительство". В Харькове митингуют военные пенсионеры

    (обновлено: )1008151
    Ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур требуют пересчитать пенсии до уровня, который соответствует статусу ветерана военной службы, возвратить льготы.
    Пикет в Харькове
    sq.com.ua

    КИЕВ, 7 фев  — РИА Новости Украина. В центре Харькове на площади Свободы ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур проводят пикет у Дома Советов. 

    В митинге приняли участие около 400 человек, которые пикетировали Харьковскую облгосадминистрацию.

    Люди требуют пересчитать пенсии до уровня, который соответствует статусу ветерана военной службы, возвратить льготы и, в частности, бесплатный проезд в метро в Харькове. Таким образом харьковские ветераны поддержали Всеукраинскую акцию протеста ветеранов силовых структур, сообщает sq.com.ua.

    Как сообщили участники митинга, с 1 января в Харькове они, как ветераны военной службы, не могут бесплатно ездить в метро. В то же время, в Днепропетровске и Киеве для ветеранов военной службы проезд в метро бесплатный. В Харькове около 13 тыс. ветеранов военной службы.

    sq.com.ua
    Пикет в Харькове
    sq.com.ua
    Пикет в Харькове

    Напомним, ранее в нескольких городах Украины проходили акции пенсионеров силовых структур, требовавших перерасчета пенсий. Протестующие пикетировали областные госадминистрации, а также перекрыли несколько автодорог.

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