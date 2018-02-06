наверх
07.02.201802:14
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Общество

    В школах и детсадах Винницы из-за гриппа и ОРВИ продлен карантин

    Тема:

    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (88)

    (обновлено: )15
    В горсовете сообщили, Что "для предотвращения распространения гриппа во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях города вынужденные каникулы продлены до 12 февраля включительно".
    Карантин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в школах и внешкольных учебных заведениях Винницы еще на неделю продлен карантин. Соответствующее решение во время заседания во вторник, 6 февраля, принял Винницкий исполнительный комитет, передает пресс-служба Винницкого городского совета.

    "Для предотвращения распространения гриппа во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях города вынужденные каникулы продлены до 12 февраля включительно", — говорится в сообщении.

    Дифтерия: как распознать и уберечься. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Дифтерия: как распознать и уберечься

    Также руководителям частных учреждений и общественных организаций рекомендовано приостановить проведение мероприятий с массовым пребыванием детей.

    Читайте также — Соцсети о Супрун: Минздрав нервно-паралитического действия

    Так, на пятой неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями продолжает расти. За медицинской помощью по поводу респираторных заболеваний обратилось 4 тыс. 454 винничанина, интенсивный показатель составил 1 202,5 на 100 тыс. населения, что выше эпидемического порога (1 132,7) на 6,2%. 71,6% из числа заболевших составляют дети до 18 лет (3 189), при этом 61,4% — это дети возрастной группы от 5 до 14 лет.

    "За эту неделю госпитализировано в лечебно-профилактические учреждения города 119 человек с признаками заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе 83 ребенка (70%)", — сообщает Винницкий горсовет.

    Читайте также: Вакцинируйтесь, но чем и зачем? Регионы в панике из-за кори

    Ранее также сообщалось, что во избежания распространения инфекции принято решение приостановить занятия в 20 школах столицы, в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 35 произошло частичное поклассовое закрытия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг США
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину