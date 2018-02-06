В школах и детсадах Винницы из-за гриппа и ОРВИ продлен карантин

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в школах и внешкольных учебных заведениях Винницы еще на неделю продлен карантин. Соответствующее решение во время заседания во вторник, 6 февраля, принял Винницкий исполнительный комитет, передает пресс-служба Винницкого городского совета.

"Для предотвращения распространения гриппа во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях города вынужденные каникулы продлены до 12 февраля включительно", — говорится в сообщении.

Также руководителям частных учреждений и общественных организаций рекомендовано приостановить проведение мероприятий с массовым пребыванием детей.

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Так, на пятой неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями продолжает расти. За медицинской помощью по поводу респираторных заболеваний обратилось 4 тыс. 454 винничанина, интенсивный показатель составил 1 202,5 на 100 тыс. населения, что выше эпидемического порога (1 132,7) на 6,2%. 71,6% из числа заболевших составляют дети до 18 лет (3 189), при этом 61,4% — это дети возрастной группы от 5 до 14 лет.

"За эту неделю госпитализировано в лечебно-профилактические учреждения города 119 человек с признаками заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе 83 ребенка (70%)", — сообщает Винницкий горсовет.

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Ранее также сообщалось, что во избежания распространения инфекции принято решение приостановить занятия в 20 школах столицы, в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 35 произошло частичное поклассовое закрытия.