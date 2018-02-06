Вместо "Здравия желаю". Кабмин предложил новое военное приветствие

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о замене воинского приветствия "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине".

Согласно уставу внутренней службы ВС Украины, на приветствие старшего по званию или начальника "Здравствуйте, товарищи" военнослужащие должны отвечать "Здравия желаю". Когда старший по званию или начальник прощается с военнослужащими, они должны отвечать "До свидания", добавляя в конце "товарищ" и воинское звание.

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают — "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают — "Героям слава", — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.

Законопроект предусматривает, что такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении боевого знамени военному подразделению вместо "Слава". Кроме того, предлагается обязать военных во время обращения к главе Минобороны и его заместителям называть их должность, добавляя перед этим "товарищ".

Также законопроект предусматривает введение в распорядок дня военнослужащих время на национально-патриотическую подготовку.

Как сообщалось ранее, США рассчитывают на принятие в Верховной Раде закона о военной реформе.