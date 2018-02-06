В "Укрзализныце" обещают существенное подорожание билетов на проезд

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина.

В этом году пройдет индексация тарифов на пассажирские перевозки дважды в течение года, каждый раз на 10-12%, сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает "Укринформ".

"Мы планируем и уже обратились в Министерство инфраструктуры относительно индексации пассажирских тарифов во втором и третьем или в четвертом квартале этого года", — проинформировал руководитель компании.

По его словам, первое подорожание ожидается в конце лета и второе — в конце 2018 года.

Кравцов объяснил подорожание и незначительным разбегом цен на билеты железнодорожного и автобусного транспорта, последний из которых должен быть априори дешевле.

Как сообщалось ранее, ПАО "Украинская железная дорога" не собирается компенсировать стоимость железнодорожных перевозок за несоблюдение температурного режима в вагонах.