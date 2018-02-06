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    В "Укрзализныце" обещают существенное подорожание билетов на проезд

    (обновлено: )19404
    Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця", первое подорожание ожидается в конце лета и второе - в конце 2018 года.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. 

    Поезд Укрзализныци
    Фото Twitter Евгений Кравцов
    Эксперт о природе роста тарифов на "Укрзализныце"
    В этом году пройдет индексация тарифов на пассажирские перевозки дважды в течение года, каждый раз на 10-12%, сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает "Укринформ".

    "Мы планируем и уже обратились в Министерство инфраструктуры относительно индексации пассажирских тарифов во втором и третьем или в четвертом квартале этого года", — проинформировал руководитель компании.

    По его словам, первое подорожание ожидается в конце лета и второе — в конце 2018 года.

    Кравцов объяснил подорожание и незначительным разбегом цен на билеты железнодорожного и автобусного транспорта, последний из которых должен быть априори дешевле.

    Как сообщалось ранее, ПАО "Украинская железная дорога" не собирается компенсировать стоимость железнодорожных перевозок за несоблюдение температурного режима в вагонах.

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