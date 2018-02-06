В День святого Валентина украинцев будут женить ночью

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина.

В Украине в День святого Валентина — 14 февраля, все влюбленные смогут подать заявления о государственной регистрации брака или зарегистрировать брак вплоть до полуночи, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Акция в честь праздника называется "Любовь вне времени".

Такая возможность будет предоставлена парам 14 февраля 2018 года с 08:00 до 24:00.

Перечень ЗАГСов, где будет доступна такая услуга, опубликован на сайте Минюста.

Ранее женившаяся на самой себе британка Софи Тэннер сделала откровенное признание. По ее словам, она сама себе изменяла.