наверх
06.02.201820:05
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Общество

    В День святого Валентина украинцев будут женить ночью

    (обновлено: )11010
    Возможность пожениться ночтью будет предоставлена парам 14 февраля 2018 года с 08:00 до 24:00. Перечень ЗАГСов, где будет доступна такая услуга, опубликован на сайте Минюста.
    Кольца на свадебной машине. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. 

    Массовая свадьба в Индии
    AP Photo/Ajit Solanki
    Есть на что посмотреть! Самая масштабная свадьба в Индии
    В Украине в День святого Валентина — 14 февраля, все влюбленные смогут подать заявления о государственной регистрации брака или зарегистрировать брак вплоть до полуночи, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

    Акция в честь праздника называется "Любовь вне времени".

    Такая возможность будет предоставлена парам 14 февраля 2018 года с 08:00 до 24:00.

    Перечень ЗАГСов, где будет доступна такая услуга, опубликован на сайте Минюста.

    Ранее женившаяся на самой себе британка Софи Тэннер сделала откровенное признание. По ее словам, она сама себе изменяла.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пикет Генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину