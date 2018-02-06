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    Общество

    Патрульные экипажи появились еще на 11 автодорогах Украины

    (обновлено: )26802
    В полиции сообщили, что теперь 5300 км автомобильных дорог в Украине находиться под пристальным вниманием патрульной полиции.
    Патрульная полиция
    полиция Донецкой области

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Начиная с 5 февраля дорожная патрульная полиция будет нести службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения.

    В общем 5300 км автомобильных дорог находиться под пристальным вниманием полиции, сообщают правоохранители.

    npu.gov.ua
    Карта несения службы патрульной полицией Украины

    Перечень автомобильных дорог, которые будут патрулировать полицейские:

    М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи от границ города до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км).

    М-07 Киев — Ковель — Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).

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    М-19 Доманово (на Брест) — Ковель — Черновцы — Тереблече (на Бухарест) от границ Черновцов до границ Тернополя (153 км).

    Н-03 Житомир — Черновцы от границ Черновцов до границ Хмельницкого (173 км).

    Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов от границ Мукачево до границ Хуста (59 км).

    М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта от границ Запорожья до границ Харькова (264 км).

    Р-05 Городище — Староконстантинов от границ Сарн до границ Ровно (82 км).

    М-04 Знаменка — Луганск — Изварино от границ Днепра до границ Павлограда (65 км).

    Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга от границ Черновцов до границ Ивано-Франковска (121 км).

    М-24 Мукачево — Берегово — Лужники от границ Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска "Лужники" (33 км).

    Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев от границ Кривого Рога до границ Днепра (120 км).

    Дорожные станции, на которых будут нести службу патрульные полицейские:

    "Кипти" (98-й км автодороги М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи).

    "Семиполки" (58-й км дороги М-01 Киев — Чернигов — пункт пропуска Новые Яриловичи).

    "Клочово" (159-й км дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин).

    "Чертков" (395-й км дороги М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече).

    "Звенячин" (450-й км дороги М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече).

    "Довжок" (288-й км дороги Н-03 Житомир — Черновцы).

    "Атаки" (304-й км дороги Н-03 Житомир — Черновцы).

    "Оршовцы" (206-й км дороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга).

    "Великая Копаня" (52-й км дороги Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов).

    "Новомосковский" (24-й км дороги М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта).

    "Красноград" (87-й км дороги Р-51 Харьков — Красноград — Перещепино).

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к концу 2018 года на дорогах Украины будут работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции.

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