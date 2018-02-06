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    Общество

    Часть Львовской области третий день остается без света

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (162)

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    По данным Госслужбы по ЧС, остаются обесточенными 22 населенных пункта в Львовской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    lviv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Более 20 населенных пунктов в Львовской области остаются без электроснабжения из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "Остаются обесточенными 22 населенных пункта в Львовской области", — говорится в сообщении.

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    К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.

    В воскресенье в Украине из-за непогоды без света остались почти 400 населенных пунктов в семи областях. 

    В ночь на вторник снегопад обрушился на Николаевскую область.

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