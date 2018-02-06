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    В Украине стартует регистрация для участия во ВНО

    (обновлено: )48
    Желающим принять участие во внешнем независимом оценивании необходимо с помощью сервиса "Зарегистрироваться" сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации.
    Абитуриенты. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Украине со вторника, 6 февраля, стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО), которая продлится до 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

    Желающим принять участие во ВНО необходимо с помощью сервиса "Зарегистрироваться" сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации.

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    После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов. Комплект документов ученики, которые в этом году проходят ГИА в форме ВНО, подают в учреждение образования, в котором учатся, а остальные лица направляют самостоятельно (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанному в контрольно-информационном письме. Рекомендации по регистрации, в том числе перечень документов, необходимых для регистрации, размещены в разделе "Участникам/Процедура регистрации".

    Лицо, успешно прошедшее регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО. Эти документы будут направлены ученикам, которые составляют ГИА в форме ВНО, в заведение образования, в котором они учатся. Другим категориям лиц — по адресу, указанному при регистрации.

    Для каждого зарегистрированного участника на сайте УЦОКО будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На информационной странице будет размещена информация о выбранных предметах для прохождения тестирования, а также адреса пунктов проведения ВНО и результаты прохождения тестирования.

    В 2018 году регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 6 февраля по 19 марта.

    Ранее сообщалось, что процедура регистрации на Внешнее независимое оценивание для выпускников, которые проживают и учатся в Крыму или на неподконтрольных территориях Донбасса, существенно упрощена.

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