В Украине стартует регистрация для участия во ВНО

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Украине со вторника, 6 февраля, стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО), которая продлится до 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Желающим принять участие во ВНО необходимо с помощью сервиса "Зарегистрироваться" сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации.

После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов. Комплект документов ученики, которые в этом году проходят ГИА в форме ВНО, подают в учреждение образования, в котором учатся, а остальные лица направляют самостоятельно (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанному в контрольно-информационном письме. Рекомендации по регистрации, в том числе перечень документов, необходимых для регистрации, размещены в разделе "Участникам/Процедура регистрации".

Лицо, успешно прошедшее регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО. Эти документы будут направлены ученикам, которые составляют ГИА в форме ВНО, в заведение образования, в котором они учатся. Другим категориям лиц — по адресу, указанному при регистрации.

Для каждого зарегистрированного участника на сайте УЦОКО будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На информационной странице будет размещена информация о выбранных предметах для прохождения тестирования, а также адреса пунктов проведения ВНО и результаты прохождения тестирования.

В 2018 году регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 6 февраля по 19 марта.

Ранее сообщалось, что процедура регистрации на Внешнее независимое оценивание для выпускников, которые проживают и учатся в Крыму или на неподконтрольных территориях Донбасса, существенно упрощена.