Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за невыплату алиментов

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Украине во вторник вступил в силу закон №2234-VIII, которые ужесточает ответственность для неплательщиков алиментов, закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" месяц назад.

В Минюсте отмечают, что будет представлен открытый реестр неплательщиков алиментов, куда автоматически будут зачислены те, кто не платит алименты более 3 месяцев. Когда сумма неуплаченных алиментов превысит сумму за полгода, к должнику применят ограничения до момента выплаты денег:

— в праве на выезд за границу;

— управлении автомобилем;

— пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;

— в праве охотиться.

Кроме того, для злостных неплательщиков алиментов введено административное взыскание в виде общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов. Что именно будет делать нарушитель — определит орган местного самоуправления. За работу нарушителю будут начислять плату не меньше минимальной. Эти деньги пойдут на погашение задолженности по выплате алиментов.

Если нарушитель будет уклоняться от выполнения общественно-полезных работ, их могут заменить на арест. При этом срок ареста определяется по принципу 1 день равен 15 часов работы. Вместе с тем, срок не может быть больше 15 суток. Тот из родителей, кто заботится о ребенке, сам решает вопрос о выезде ребенка за границу для лечения, обучения, отдыха, если другой из родителей более 6 месяцев не платит алименты.