наверх
06.02.201811:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Общество

    Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за невыплату алиментов

    (обновлено: )185
    Новый закон устанавливает ограничения для неплательщиков: им запретят выезжать заграницу, управлять авто, охотиться и пользоваться оружием. Кроме того, вводятся общественные работы и даже арест.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Украине во вторник вступил в силу закон №2234-VIII, которые ужесточает ответственность для неплательщиков алиментов, закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" месяц назад.

    Инфографика. Алиментщикам придется несладко
    РИА Новости Украина
    Соцработы или арест: алиментщикам придется несладко

    В Минюсте отмечают, что будет представлен открытый реестр неплательщиков алиментов, куда автоматически будут зачислены те, кто не платит алименты более 3 месяцев. Когда сумма неуплаченных алиментов превысит сумму за полгода, к должнику применят ограничения до момента выплаты денег:

    — в праве на выезд за границу;

    — управлении автомобилем;

    — пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;

    — в праве охотиться.

    Кроме того, для злостных неплательщиков алиментов введено административное взыскание в виде общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов. Что именно будет делать нарушитель — определит орган местного самоуправления. За работу нарушителю будут начислять плату не меньше минимальной. Эти деньги пойдут на погашение задолженности по выплате алиментов.

    Если нарушитель будет уклоняться от выполнения общественно-полезных работ, их могут заменить на арест. При этом срок ареста определяется по принципу 1 день равен 15 часов работы. Вместе с тем, срок не может быть больше 15 суток. Тот из родителей, кто заботится о ребенке, сам решает вопрос о выезде ребенка за границу для лечения, обучения, отдыха, если другой из родителей более 6 месяцев не платит алименты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Фальшивые евро и доллары
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину