Нацсовет по заказу Банковой атакует "неугодные" телеканалы - СМИ

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В сети обнародована переписка главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, из которой можно сделать вывод, что на сегодняшний нескольким телеканалам грозит закрытие, говорится в сюжете программы "Гроши".

В частности, по данным журналистов, закрытие, в частности, грозит ТРК "Эра", "112 Украина", Newsone. Нацсовет думает, продлевать ли им лицензии. Исходя из выложенной хакерами переписки Артеменко видно, что судьбу этих и других телеканалов глава Нацсовета согласовал в Администрации президента — с первым помощником Порошенко Юрием Онищенко.

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"Неформальный отчет главы Нацсовета перед АП просто пестрит советами, как прикрыть рот неугодным власти каналам", — говорится в сюжете "Грошей".

"В случае непродления действия лицензии компания "Эра" обратится в суд. Безусловно они выиграют в суде. Однако публично будет вынесен вопрос об избирательности подхода при принятии решений в компании "Эра" в сравнении с компанией "Экспресс-Информ" и обвинения Президентской компании в давлении на СМИ", — говорится в отчете Артеменко, показанном в сюжете.

Под "прессинг" Нацсовета попадают и провайдеры. Так, в одном из писем Артеменко согласовывает обыски компании "Триолан" с "Гришей". Им может быть, как отмечается, депутат от БПП Григорий Шверк. Именно его нардеп Лещенко называл автором плана по "отжиму" телеканала "112 Украина", уточняет УНИАН.

Юрий Артеменко, судя по переписке, не пренебрегает брать и другие заказы.

"Так, за кулисами скандального запрета сериала "Сваты" может скрываться известный продюсер и медиаменеджер Юрий Богуцкий", — говорится в сюжете "Грошей".

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Журналисты публикуют письмо Богуцкого к Артеменко, в котором он присылает информацию о деятельности российского актера Федора Добронравова.

"И это только начало огромного скандала. Далее, хакеры обещают, будет еще жарче", — говорится в сюжете.

Главный фигурант скандала — Юрий Артеменко — пока никак не прокомментировал обвинения. В приемной журналистов заверили, что глава Нацсовета находится в отпуске, а многочисленные звонки и сообщения от журналистов Артеменко проигнорировал.