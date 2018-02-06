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    Общество

    Нацсовет по заказу Банковой атакует "неугодные" телеканалы - СМИ

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    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова (83)

    (обновлено: )45562
    Исходя из выложенной хакерами переписки Юрия Артеменко видно, что судьбу нескольких телеканалов глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания согласовывал с Администрацией президента.
    Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В сети обнародована переписка главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, из которой можно сделать вывод, что на сегодняшний нескольким телеканалам грозит закрытие, говорится в сюжете программы "Гроши". 

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    В частности, по данным журналистов, закрытие, в частности, грозит ТРК "Эра", "112 Украина", Newsone. Нацсовет думает, продлевать ли им лицензии. Исходя из выложенной хакерами переписки Артеменко видно, что судьбу этих и других телеканалов глава Нацсовета согласовал в Администрации президента — с первым помощником Порошенко Юрием Онищенко.

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    "Неформальный отчет главы Нацсовета перед АП просто пестрит советами, как прикрыть рот неугодным власти каналам", — говорится в сюжете "Грошей".

    "В случае непродления действия лицензии компания "Эра" обратится в суд. Безусловно они выиграют в суде. Однако публично будет вынесен вопрос об избирательности подхода при принятии решений в компании "Эра" в сравнении с компанией "Экспресс-Информ" и обвинения Президентской компании в давлении на СМИ", — говорится в отчете Артеменко, показанном в сюжете.

    Под "прессинг" Нацсовета попадают и провайдеры. Так, в одном из писем Артеменко согласовывает обыски компании "Триолан" с "Гришей". Им может быть, как отмечается, депутат от БПП Григорий Шверк. Именно его нардеп Лещенко называл автором плана по "отжиму" телеканала "112 Украина", уточняет УНИАН

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    Юрий Артеменко, судя по переписке, не пренебрегает брать и другие заказы.

    "Так, за кулисами скандального запрета сериала "Сваты" может скрываться известный продюсер и медиаменеджер Юрий Богуцкий", — говорится в сюжете "Грошей".

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    Журналисты публикуют письмо Богуцкого к Артеменко, в котором он присылает информацию о деятельности российского актера Федора Добронравова

    "И это только начало огромного скандала. Далее, хакеры обещают, будет еще жарче", — говорится в сюжете.

    Главный фигурант скандала — Юрий Артеменко — пока никак не прокомментировал обвинения. В приемной журналистов заверили, что глава Нацсовета находится в отпуске, а многочисленные звонки и сообщения от журналистов Артеменко проигнорировал.

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