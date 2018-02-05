Украинцев пугают температурой до минус 16

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Украине в течение недели с 5 по 11 февраля будет резкая смена погодных условий — в начале недели в некоторых регионах прогнозируют снег и похолодание до —16 градусов, однако с четверга в Украине снова потеплеет.

Смотрите также: Рекордный снегопад в Москве: выпало 125% месячной нормы осадков

Во вторник, 6 февраля, на западе, севере и в центре прогнозируют снег, на юге и востоке – без осадков. До —10 градусов мороза в северных, центральных и Луганской областях. Холоднее всего будет в Сумской области – ночью 10-12 ниже нуля. В южных и западных регионах температура существенно не изменится.

В Киеве ночью ожидается похолодание до —8… —10, а днем потеплеет до 4-6 градусов мороза.

Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.