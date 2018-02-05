Нацполиция отчиталась о многотысячной нехватке сотрудников

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Штат Национальной полиции Украины по состоянию на начало 2018 года недоукомплектован на 15,9 тысячи человек (13,6% штатного состава), в частности, в Киеве вакантными остаются 1,6 тысячи должностей полицейских (18,5% штатного состава). Об этом говорится в ответе НПУ на информационный запрос "Українських Новин".

В нем также говорится, что некомплект полицейских существенно снизился по сравнению с началом 2017 года, когда в Украине не хватало 23,7 тысячи полицейских.

Общая штатная численность полицейских Нацполиции в стране утверждена на уровне 116,1 тысячи человек, из которых 8,7 тысячи — в Киеве.

Кроме того, сообщает, что на протяжении 2016 года из рядов Нацполиции уволились 15,8 тысячи человек или 13,6% личного состава (в Киеве — 1,7 тысячи человек), а в 2017 году — 7,9 тысячи человек или 7% состава (в Киеве — 617 человек).

Ранее сообщалось, что в Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года.