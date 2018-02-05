наверх
05.02.201815:13
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Нацполиция отчиталась о многотысячной нехватке сотрудников

    (обновлено: )20121
    Некомплект полицейских значительно снизился по сравнению с началом 2017 года, однако нехватка сотрудников НП остается существенной - 15,9 тысячи человек.
    Сотрудники Национальной полиции Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Штат Национальной полиции Украины по состоянию на начало 2018 года недоукомплектован на 15,9 тысячи человек (13,6% штатного состава), в частности, в Киеве вакантными остаются 1,6 тысячи должностей полицейских (18,5% штатного состава). Об этом говорится в ответе НПУ на информационный запрос "Українських Новин".

    Наручники
    УНИАН
    Рэкет, грабежи, аферы: активисты зарабатывают криминалом

    В нем также говорится, что некомплект полицейских существенно снизился по сравнению с началом 2017 года, когда в Украине не хватало 23,7 тысячи полицейских.

    Общая штатная численность полицейских Нацполиции в стране утверждена на уровне 116,1 тысячи человек, из которых 8,7 тысячи — в Киеве.

    Кроме того, сообщает, что на протяжении 2016 года из рядов Нацполиции уволились 15,8 тысячи человек или 13,6% личного состава (в Киеве —  1,7 тысячи человек), а в 2017 году — 7,9 тысячи человек или 7% состава (в Киеве — 617 человек).

    Ранее сообщалось, что в Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора