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    Общество

    Сотни населенных пунктов Украины остались без света

    (обновлено: )13130
    Циклон из Западной Европы принес во львовскую область сильный ветер и налипание мокрого снега. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Из-за усложнения погодных условий 334 населенных пункта во Львовской области оказались обесточены. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

    Как отмечается, циклон из Западной Европы принес в регион сильный ветер и налипание мокрого снега.

    Больше всего населенных пунктов обесточено в Самборском районе (68).

    Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

    К ним привлечены бригады "Львовоблэнерго" в составе 112 единиц техники и 336 человек.

    Напомним, 19 января в связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины были обесточены.

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