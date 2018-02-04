Сотни населенных пунктов Украины остались без света

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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Из-за усложнения погодных условий 334 населенных пункта во Львовской области оказались обесточены. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается, циклон из Западной Европы принес в регион сильный ветер и налипание мокрого снега.

Больше всего населенных пунктов обесточено в Самборском районе (68).

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

К ним привлечены бригады "Львовоблэнерго" в составе 112 единиц техники и 336 человек.

Напомним, 19 января в связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины были обесточены.