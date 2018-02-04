В Украине насчитали почти миллион авто на "евробляхах"

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Почти миллион транспортных средств с иностранной регистрацией было ввезено в Украину в прошлом 2017 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

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"В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией", – говорится в сообщении.

Также она отметила, что по состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины в целом находится почти 425,4 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока – более 246,4 тысяч автомобилей.

Ранее в центре Киева прошла акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растамаживания. Ранее протест под Радой продолжился, произошли стычки.