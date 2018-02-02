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    Общество

    В Минздраве назвали шокирующую цифру больных раком в Украине

    (обновлено: )91601
    Результаты исследования ВОЗ свидетельствуют, что риск рака возрастает с увеличением потребления алкоголя. Также опасно курение.
    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Украине насчитывается более миллиона онкобольных пациентов, сообщает пресс-служба ведомства. 

    Отмечается, что ежегодно Минздрав регистрирует более 130 тыс. новых случаев онкозаболеваний, в 2017 году были отмечены 143 тысячи новых случаев заболевания.

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    По данным ведомства, риск заболеть раком имеет каждый четвертый мужчина и каждая 6 женщина.

    Между тем, отмечается, что минимум треть случаев заболеваний раком можно предотвратить. Прежде всего, нужно отказаться от курения и не начинать эту пагубную привычку.

    Сигареты являются причиной многих видов рака: легких, пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка и даже шейки матки.

    Не менее опасно злоупотребление алкоголем. Результаты исследования ВОЗ свидетельствуют, что риск рака возрастает с увеличением потребления алкоголя.

    Кроме того, важно проходить профилактические обследования. Каждая женщина должна проходить обследование у маммолога раз в год: до 40 лет — это ультразвуковая диагностика, после — обязательная ежегодная маммография. Если рак молочной железы обнаружить на I стадии, он излечим в 95% женщин.

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    Сейчас каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Еженедельно от рака молочной железы умирают более 100 украинок.

    Мужчинам нужно проходить профилактический осмотр у уролога. У 21% украинских мужчин рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях.

    Причина не только в том, что в Украине нет культуры профилактики у уролога, но и на ранних стадиях рака простаты, когда болезнь можно вылечить, она не проявляет симптомов. Значительно снижает риск рака регулярная физическая активность, здоровый вес и здоровое питание.

    Напомним, в 2017 и этом году в Украине наблюдается эпидемия кори.

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