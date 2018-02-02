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    Общество

    На Закарпатье задержаны сотрудники "Укрзализныци" на сбыте горючего

    (обновлено: )64
    Сообщается, что при реализации 10 тыс литров украденного топлива разоблачен один из руководителей преступной группы.
    На месте задержания в Закарпатской области
    zak.gp.gov.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители разоблачили группу из 4-х человек, которые подозреваются в организации систематического присвоения имущества предприятия, в частности горюче-смазочных материалов (дизтоплива).

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    По информации прокуратуры Закарпатской области, при реализации 10 тыс литров украденного топлива разоблачен один из руководителей преступной группы. Предварительно установлено, что организатором указанной незаконной деятельности является начальник депо Чоп ОСП "Локомотивное депо Мукачево", который контролировал весь процесс. К реализации своих преступных намерений он привлек других работников депо.

    Решается вопрос о задержании фигурантов указанного уголовного производства и объявления им подозрения.

    Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил ранее, что в 2017 году в стране зафиксировали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.

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