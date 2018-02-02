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    Общество

    В селе Винницкой области приземлилось "НЛО"

    (обновлено: )119302
    Как выяснилось, приземлившимся в селе Зозов объектом был метеозонд, однако глава села решил сообщить в Службу спасения.
    Метеозонд приземлился в селе Винницкой области
    facebook.com/alexander.kutovoy

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

    Пентагон выложил видео перехвата НЛО. Видео
    Warrior Poet/Youtube
    Пентагон выложил видео перехвата НЛО
    В селе Зозов Липовецкого района Винницкой области приземлился неизвестный объект, переполошив местных жителей, сообщил в Facebook начальник отдела агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Кутовой. 

    "Курьезная и почти детективная история имела место в первый день февраля в селе Зозов Липовецкого района. Прямо возле сельсовета "приземлился НЛО". Об этом сообщил голова села в Службу спасения. Предмет действительно был оборудован антеннами, микросхемами и другими "коробочками". И хотя специалисты идентифицировали летательный аппарат как метеозонд, за бдительность голову следует поблагодарить", — сообщил Кутовой.

    По его словам, "в условиях боевых действий на востоке страны всегда нужно быть внимательными".

    Как ранее сообщали СМИ, Пентагон пять лет проводил секретную программу по расследованию случаев наблюдения НЛО.

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