В ДНР проинформировали о масштабах заболевания корью

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ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Более 40 случаев заболевания корью зарегистрировано в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года, сообщили в Минздраве ДНР.

"За прошедшую неделю по первичным диагнозам зарегистрировано 15 случаев кори, с нарастающим итогом — 43 случая кори (с начала года — ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.

По данным ведомства, наибольшие число случаев заболевания зарегистрировано с начала года в Донецке.

"Все очаги локализованы, проводятся усиленные противоэпидемические мероприятия", — добавили в министерстве.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.