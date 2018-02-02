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    Общество

    В ДНР проинформировали о масштабах заболевания корью

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (111)

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    По информации Минздрава ДНР, за прошедшую неделю по первичным диагнозам зарегистрировано 15 случаев кори, с нарастающим итогом - 43 случая кори.
    Корь
    скриншот видео youtube

    ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Более 40 случаев заболевания корью зарегистрировано в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года, сообщили в Минздраве ДНР.

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
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    "За прошедшую неделю по первичным диагнозам зарегистрировано 15 случаев кори, с нарастающим итогом — 43 случая кори (с начала года — ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.

    По данным ведомства, наибольшие число случаев заболевания зарегистрировано с начала года в Донецке.

    "Все очаги локализованы, проводятся усиленные противоэпидемические мероприятия", — добавили в министерстве.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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