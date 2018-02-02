Харьковский сурок Тимка сделал свое предсказание

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Под Харьковом сурок-предсказатель не увидел своей тени, поэтому весна должна прийти в Украину за шесть недель, сообщает "Украинская правда".

"Весна, как сказала госпожа Судьба, обязательно придет, — пошутил профессор биологического факультета ХНУ им. Каразина Виктор Токарский. — А сурок говорит, что через 6 недель будет теплая весна".

Главного народного прорицателя страны — сурка Тимку III — разбудили в поселке Гайдары на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина. Тимка III — сын предыдущего главного сурка Тимки II. Папа "ушел на пенсию", поэтому его миссию передали младшему предсказателю.

По поверью, если 2 февраля погода будет солнечной и сурок увидит свою тень — зима будет долгой. Если он своей тени не увидит, следует ожидать ранней и теплой весны.

Традиция будить сурка для предсказания прихода весны пришла к нам из США. Там День сурка является национальным праздником.

Ранее сообщалось, что харьковский сурок Тимка в предсказании безвизового режима ЕС для украинцев немного запутался: сначала подошел к табличке "безвиз с отсрочкой", а потом два раза — к табличке "безвиз в 2017 году".