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    Общество

    "Элитный алкоголь". В Черниговской области изъяли суррогата на 2 млн грн

    (обновлено: )113
    В прокуратуре Черниговской области сообщили, что из суррогатного алкоголя изготавливались напитки известных брендов - "Finlandia", "Jack Daniel's", "Beluga".
    Поддельный алкоголь

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Прилуках Черниговской области правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя.

    "В Прилуках в частном доме было организовано производство алкоголя путем смешивания спирта неизвестного происхождения с водой и другими пищевыми добавками с использованием оборудования. Реализация фальсифицированных алкогольных напитков осуществлялась в пластиковых пакетах bag-in-box, а также пластиковых бутылках различного объема. На основании постановлений суда прокурорами и следователями при участии работников оперативного управления ГУ ГФС в Черниговской области проведено 9 обысков на территории городов Прилуки и Ичня, по результатам которых выявлено и изъято из незаконного оборота почти 6 тонн спирта, 1,5 тонны фальсифицированных элитных алкогольных напитков («Finlandia», «Jack Daniel's», «Beluga», другие)", — сообщает прокуратура Черниговской области.

    chrg.gp.gov.ua
    Суррогатный алкоголь
    chrg.gp.gov.ua
    Суррогатный алкоголь
    chrg.gp.gov.ua
    Суррогатный алкоголь

    Всего изъято имущества на сумму более 2 млн грн, в том числе подакцизных товаров на сумму 1,8 млн грн. 

    Уcтановлено, что продукция реализовывалась на территории области в розницу и оптом через интернет и Viber.

    В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного уголовного преступления.

    Ране сообщалось, что столичные правоохранители предупредили реализацию 28 тонн контрафактного алкоголя, которые находились в подпольных складах в Одесской области.

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