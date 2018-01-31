Минобороны: силовики взяли под контроль село в нейтральной зоне Донбасса

Aleksey FILIPPOV / AFP

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Силовики взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, находившееся в нейтральной зоне на линии разграничения в Донбассе, следует из сюжета "военного телевидения Украины" на сайте Минобороны страны.

В ноябре 2017 года силовики заявили о взятии под свой контроль двух сел в нейтральной зоне в Донецкой области — Травневого и Гладосово.

"Новоалександровка — небольшое село в Луганской области — оказалось в "серой зоне". С 2015 года опорные пункты на окраине села были крайними позициями украинских защитников с одной стороны и позициями… (ополченцев — ред.) с другой стороны. Однако недавно наши военные улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль", — сообщило военное телевидение, которое работает под эгидой Минобороны Украины.

В сюжете также сообщается, что с начала конфликта в Донбассе численность населения Новоалександровки сократилась со 124 человек до менее 20 человек, в данный момент в селе нет электричества и транспортного сообщения с другими территориями из-за сильных снегопадов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.