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    Общество

    Ошибочка вышла. В Киеве не ту улицу назвали именем Малевича

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    Как выяснили журналисты, художник никогда не проживал в доме 15 по улице Бульонской (Боженко), которая в настоящее время носит его имя.
    Каземир Малевич
    wikipedia

    КИЕВ, 31 янв —РИА Новости Украина. В Киеве по ошибке переименовали улицу Боженко в улицу художника Каземира Малевича, сообщает "Вечерний Киев".

    Проспект Героев Сталинграда в Киеве
    Фото my-obolon.kiev.ua
    Тренд дня, переименования в Киеве: "в кольце врагов какая дружба народов?"

    Дело в том, что художник никогда не проживал в доме 15 по улице Бульонской (Боженко), которая в настоящее время носит его имя.

    Как выяснила съемочная группа документального фильма "Черный квадрат", ошибка с определением места рождения Малевича произошла из-за того, что его родная сестра Виктория Севериновна указала неточные данные.

    "Снимая фильм о жизни Казимира Малевича, мы не надеялись сделать какое-то открытие о месте его рождения. В исследованиях о Малевиче указано, что он родился в 1879 году в Киеве в доме своей тети Марии Оржеховский по улице Бульонской, 15. Наша группа обратилась в архив Киева, чтобы просмотреть документы об этом. В бумагах указано: здание по Бульонской, 15 не имеет никакого отношения ни к семье Малевичей, ни к Марии Оржеховской, сам дом не сохранился, на его месте находится главный корпус Института электросварки им. Патона. Улицу Бульонскую когда-то переименовали в Боженко, а теперь назвали именем Казимира Малевича. Оказалось, что Марии Оржеховский принадлежала усадьба по улице Жилянской, и к основному деревянному дому были достроены два флигеля. На территории был сад, колодец, хозяйственные постройки", — рассказала автор сценария фильма Татьяна Филевская.

    Сообщается, что усадьба тети художника не сохранилась. В настоящее время на ее месте располагаются офис "Киевэнерго", комплекс "Дипломат-холл" и дом 1970-х годов.

    Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается переименовать аэропорт "Борисполь" под Киевом в честь художника Казимира Малевича. 

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