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    В МОЗ отреагировали на дифтерию в Луганской области

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (105)

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    В Минздраве сообщили, что согласно данным лабораторных исследований в микробиологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины, случай дифтерии в Луганской области не подтвердился.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Случай заболевания дифтерией в Луганской области не подтвердился.

    Федор Лапий
    golos.ua
    Грозит ли Украине эпидемия дифтерии?

    Были проведены лабораторные исследования в микробиологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины, сообщает Правительственный портал.

    Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией.

    В связи с опасностью болезни и низким уровнем охвата прививками против дифтерии в Украине, Минздрав рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых (каждые 10 лет).

    Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и явлениями общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

    Во время болезни отек слизистых оболочек и блокировки дыхательных путей псевдомембран часто приводит к смерти. Токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальный исход.

    Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация и ревакцинация.

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