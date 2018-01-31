В МОЗ отреагировали на дифтерию в Луганской области

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Случай заболевания дифтерией в Луганской области не подтвердился.

Были проведены лабораторные исследования в микробиологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины, сообщает Правительственный портал.

Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией.

В связи с опасностью болезни и низким уровнем охвата прививками против дифтерии в Украине, Минздрав рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых (каждые 10 лет).

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и явлениями общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Во время болезни отек слизистых оболочек и блокировки дыхательных путей псевдомембран часто приводит к смерти. Токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальный исход.

Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация и ревакцинация.