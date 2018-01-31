Командир "Нацдружин" признал, что в организации есть несовершеннолетние

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Командир общественной организации "Национальные дружины" Игорь Михайленко признал, что в организации есть несовершеннолетние.

"Несовершеннолетние есть, 17-летние ребята, которые окончили школу, учатся в институтах. Они иногда попадают в наши ряды и я не вижу в этом ничего плохого", — сказал Михайленко.

"На сегодняшний день ажиотаж, который создался вокруг "Национальных дружин ", и те месседжи, которые посылают каналы, медийные представительства и так далее, мне не понятны. Мы "чья-то армия" и так далее – выдвигают нам такие лозунги. Нет", — заявил командир Нацдружин.

Он уверил, что они — люди, которые "просто собрались с одной целью — дать видение украинской нации, что есть другая жизнь, без страха перед властными структурами, без страха перед внешним агрессором".

"Мы тренируемся в спортзалах, мы тренируемся в тактике обращения с оружием. Старшие собратья, прошедших службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и так далее с нами проводят занятия", — сказал Михайленко.

Командир добавил, что они — "это та сила, которая в случае тех же действий, которые были в 2014 году, станут первыми на защиту наших границ, станут первыми на защиту нашего государства и государственности, в первую очередь".

Он добавил, что на сегодняшний день в организацию входит около 1 тыс. человек в разных городах Украины. Количество участников планируется увеличивать.

Напомним, в воскресенье, 28 января, 600 новых участников "Национальных дружин" приняли присягу на территории "Косого капонира" "Киевской крепости". Целью "Национальных дружин", как написано на их сайте, является обеспечение порядка на улицах городов Украины. Личный состав организации — это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Действуют эти дружины в 13 украинских городах.