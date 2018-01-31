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    Общество

    Любитель сладкого. В Одессе мужчина украл из магазина сотню шоколадных яиц

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    В полиции сообщили, что мужчина вынес за пределы касс неоплаченный товар - шоколадные яйца, общая стоимость которых составила 3260 гривен.
    Украденные шоколадные яйца из супермаркета Одессы
    guard.np.gov.ua

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В гипермаркете Одессы мужчина украл сладостей на сумму более 3000 гривен.

    Но вынести не успел, был задержан на "горячем", сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Одесской области.

    "Во время службы полицейские совместно с охранниками магазина заметили подозрительного посетителя, выносившего за пределы касс неоплаченный товар — шоколадные яйца, общая стоимость которых составила 3260 гривен. Совместными усилиями злоумышленника задержали на парковке гипермаркета. Меры физического воздействия и спецсредства к нему не применялись, личные вещи не изымались, права были зачитаны. Вором оказался мужчина 1987 года рождения", — сообщает подробности полиция.

    guard.np.gov.ua
    Украденные шоколадные яйца из супермаркета Одессы

    На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

    По факту совершения преступления открыто уголовное производство по признакам части 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье завели дело на одного из бывших руководителей местного управления МВД. Прокуратура объявила ему подозрение в краже раритетного оружия известного запорожского коллекционера в 2010-ом году.

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