Любитель сладкого. В Одессе мужчина украл из магазина сотню шоколадных яиц

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В гипермаркете Одессы мужчина украл сладостей на сумму более 3000 гривен.

Но вынести не успел, был задержан на "горячем", сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Одесской области.

"Во время службы полицейские совместно с охранниками магазина заметили подозрительного посетителя, выносившего за пределы касс неоплаченный товар — шоколадные яйца, общая стоимость которых составила 3260 гривен. Совместными усилиями злоумышленника задержали на парковке гипермаркета. Меры физического воздействия и спецсредства к нему не применялись, личные вещи не изымались, права были зачитаны. Вором оказался мужчина 1987 года рождения", — сообщает подробности полиция.

guard.np.gov.ua Украденные шоколадные яйца из супермаркета Одессы

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

По факту совершения преступления открыто уголовное производство по признакам части 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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