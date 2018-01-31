КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что заплатил за отдых на Сейшельских островах около 20 тысяч долларов, а перелет туда оплатил его сын Александр.

"Для тех, кто переживает о моих расходах на отдых… Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) мы оплатили сами", — написал Луценко на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, место отдыха выбирал его старший сын Александр и невестка Анастасия, которые в сентябре прошлого года поженились, а медовый месяц отложили.

Генпрокурор также сообщил, что его зарплата в последнее время составляет от 130 тысяч гривен (4,5 тысячи долларов) до 220 тысяч гривен (7,7 тысячи долларов). При этом доход его жены составляет более 110 тысяч гривен (3,8 тысячи долларов). "У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами",- отметил Луценко.

Кроме того, он отметил, что в декабре передал в качестве материальной помощи раненым участникам военной операции в Донбассе 450 тысяч гривен (15,7 тысячи долларов).

facebook.com/LlutsenkoYuri/ Юрий Луценко показал, сколько денег потратил на отдых на Сейшелах

facebook.com/LlutsenkoYuri/ Юрий Луценко показал, сколько денег потратил на отдых на Сейшелах

Напомним, согласно расследованию украинской телепрограммы "Схемы", ориентировочная стоимость отдыха семьи Луценко на Сейшельских островах составила 52 тысячи евро. Журналисты выяснили, что с 3 по 11 января генпрокурор вместе с супругой, депутатом Рады Ириной Луценко, двумя сыновьями и невесткой отдыхали на острове Маэ, где арендовали две виллы (стоимость одной — 2648 евро в сутки).