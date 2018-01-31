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    В Украине зафиксирован первый за последние несколько лет случай дифтерии

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (104)

    (обновлено: )23210
    Больной находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы Луганской области. У него зафиксирована так называемая локализованная и нетоксичная форма дифтерии.
    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией. 

    Федор Лапий
    golos.ua
    Грозит ли Украине эпидемия дифтерии?

    По словам областного врача-инфекциониста, заболевание обнаружено у 31-летнего местного жителя, который с признаками дифтерии обратился в больницу еще в прошлый вторник, передает "112 Украина".

    Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. У него, говорят врачи, зафиксирована так называемая локализованная и нетоксичная форма дифтерии.

    По словам главного инфекциониста области Ольги Мартыненко, больной получал все профилактические прививки в детстве.

    Ранее директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита заявлял, что риск возникновения вспышки дифтерии в стране достаточно высокий

    Дифтерия — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то помимо тяжёлой интоксикации, возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.

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