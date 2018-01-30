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    ООН: гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается

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    Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается из-за нехватки политического процесса.
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области

    КИЕВ, 30 янв  —РИА Новости Украина. Гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается в связи с отсутствием прогресса по урегулированию конфликта, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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    "Мы не видели того прогресса, который бы мы хотели видеть. Мы поддерживаем существующий процесс (по урегулированию конфликта – ред.). Но гуманитарная ситуация не улучшается из-за нехватки политического процесса", — заявил Дюжаррик на брифинге.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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