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    Общество

    Кабмин увеличил помощь переселенцам

    (обновлено: )25010
    Сообщается, что повышается размер ежемесячной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, получающим пенсии, и детям - с 884 до 1000 гривен.
    Переселенцы. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, по увеличению помощи переселенцам.

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    "Постановление предусматривает: повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, получающим пенсии, и детям — с 884 до 1000 гривен; повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, — с 2400 до 3000 гривен и до 5000 гривен многодетным семьям",  —сообщается на сайте Минсоцполитики.

    Постановление № 15 вступило в силу 20.01.2018. 

    Ранее сообщалось, что наиболее негативное отношение к переселенцам из Донбасса зафиксировано в Харьковской области, самый низкий уровень их жизнеобеспечения — в Донецкой и Луганской областях.

    Ранее сообщалось, что Минсоцполитики изменило условия выплаты субсидий для переселенцев.

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