Кабмин увеличил помощь переселенцам

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, по увеличению помощи переселенцам.

"Постановление предусматривает: повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, получающим пенсии, и детям — с 884 до 1000 гривен; повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, — с 2400 до 3000 гривен и до 5000 гривен многодетным семьям", —сообщается на сайте Минсоцполитики.

Постановление № 15 вступило в силу 20.01.2018.

Ранее сообщалось, что наиболее негативное отношение к переселенцам из Донбасса зафиксировано в Харьковской области, самый низкий уровень их жизнеобеспечения — в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики изменило условия выплаты субсидий для переселенцев.