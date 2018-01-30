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    СМИ узнали, во сколько обошелся отдых Луценко на Сейшельских островах

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (864)

    (обновлено: )70418
    Семья Юрия Луценко арендовала две виллы гостиничного комплекса Four Seasons Resort на острове Имеет (Сейшелы). Средняя стоимость суточной аренды одной такой виллы — 2 648 евро.
    Виллы на Сейшельских островах, арендованные семьей Луценко
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Семья генпрокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Имеет), сообщает программа "Схемы".

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    По информации журналистов, семья Юрия Луценко (сам генпрокурор, его жена — народный депутат Ирина, сын Виталий и сын Александр с женой) арендовала на восемь ночей две виллы гостиничного комплекса Four Seasons Resort на острове Имеет (Сейшелы) с 3 января по 11 января 2018 года. В частности, Луценко арендовали две виллы категории на холме с видом на океан.

    На официальном сайте Four Seasons говорится, что виллы такой категории имеют площадь 186 квадратных метров, с бассейнами, "незабываемым панорамным видом на бирюзовые и голубые воды залива и окружающие горы". Сейчас средняя стоимость суточной аренды одной такой виллы — 2 648 евро.Таким образом, восьмидневная аренда одной виллы составляет 21 184 евро, двух — 42 368 евро.

    vesti-ukr.com
    Виллы на Сейшельских островах, арендованные семьей Луценко

    Кроме этого, журналисты сообщают, что семья заплатила наличными 10 473 евро за дополнительные услуги. Затратные среди них — аренда вертолета (1 440 евро), расходы в магазине сувениров (1 265 евро).

    vesti-ukr.com
    Виллы на Сейшельских островах, арендованные семьей Луценко

    Таким образом, совокупно расходы на отдых всей семьи чиновника составили более 52 тысяч евро.

    Ранее сообщалось о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito. При этом отмечается, что Администрация президента факт отпуска Порошенко на Мальдивах журналистам после официального запроса подтвердила, но детали не уточнила.

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