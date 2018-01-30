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    Общество

    Антимайдановца "Топаза" приговорили к восьми годам лишения свободы

    (обновлено: )76029
    Результатом оглашения приговора судьи для Игната Кромского стало восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, хотя прокуратура настаивала на максимальном наказании.
    Антимайдановец Топаз Игнат Кромской
    mediaport.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова признал виновным Игната Кромского, известного по позывному "Топаз", в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто, пишет "Медиапорт".

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    Коллегия судей приговорила Кромского к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, хотя прокуратура требовала 15 лет тюрьмы (максимальное наказание).

    У "Топаза" есть время на апелляцию и право на помилование. Защитников на заседании не было. Если приговор вступит в силу, суд должен будет засчитать в срок отбывания наказания время, проведенное обвиняемым в СИЗО согласно "закону Савченко", который действовал до 21 июня 2017 года — ему останется отбыть наказание около двух лет.

    "Результатом сегодняшнего оглашения приговора судьи стало 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура Харьковской области получит приговор и, при наличии законных оснований, будет подавать апелляцию. По нашим подсчетам, учитывая применение так называемого закона Савченко ему останется отбывать наказание где-то около двух лет", — пояснила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

    Следствие называет Кромского организатором захвата Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев и организатором беспорядков 14 марта 2014 года на улице Рымарской.

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