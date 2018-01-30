В Украине задержан россиянин за связи с ДНР

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Гражданин Российской Федерации задержан в Украине по подозрению в связях с ополченцами Донбасса, против него возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба управления Нацполиции Украины в Донецкой области.

По версии правоохранителей, задержанный оказывал помощь ополченцам в 2014 году в Славянске. Когда город заняли силовики, он выехал на территорию самопровозглашенной ДНР, а затем в Россию, однако позже вернулся в Славянск.

"В отношении подозреваемого открыто уголовное производство по части второй статьи 260 "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.