Шкиряк о коррупции: воруют и берут меньше, потому что боятся

В Украине уменьшились случаи коррупции, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Полагаясь на объективность ситуации, которая складывается, могу ответственно заявить, что коррупция в Украине уменьшилось. Для меня это объективно… Сегодня действительно и у чиновников, и у государственных должностных лиц появилось самое главное — появился страх. Воровать стали меньше и брать стали меньше. Это мое личное убеждение. Остался момент последнего удара — да. Убежден, что это касается и судей, и других государственных управленцев и чиновников, которые надеются, что завтра они вылетят и в последний момент нужно взять", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

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Накануне сообщалось, что большинство представителей бизнеса в Украине считают, что коррупция в 2017 году была широко распространённым явлением в стране, с ней сталкивалось большинство. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине.